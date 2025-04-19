جامعة عين شمس تتألق عالميا.. فوز باحثين بالجائزة الكبرى في الفيزياء الأساسية

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء، فوز الدكتور تامر محمد سامي الكفراوي الأستاذ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس والدكتورة شيماء أبو زيد، عضو هيئة التدريس بكلية البنات – جامعة عين شمس، بجائزة Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2025، التي تُعد من أرفع الجوائز العلمية عالميًا، ويُطلق عليها «أوسكار العلوم»، في إنجاز علمي غير مسبوق يُضاف إلى سجل التميز المصري وجامعة عين شمس.

تجارب المصادم الهادروني الكبير

أعلنت مؤسسة Breakthrough Prize Foundation منح الجائزة الكبرى لتجارب المصادم الهادروني الكبير (LHC) الأربعة: ATLAS وCMS وALICE وLHCb، التابعة للمركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) بجنيف – سويسرا، تقديرًا لمساهمة أكثر من 13.500 باحث من أكثر من 70 دولة في تحليل بيانات تصادمات البروتونات ونشر نتائجها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 يوليو 2024، لتكون بذلك أكبر جائزة جماعية تُمنح في تاريخ الفيزياء، وتكريمًا استثنائيًا للمجتمع العلمي الذي أسهم في كشف التفاعلات الأساسية في الطبيعة.

ويُعد فوز اثنين من علماء جامعة عين شمس بهذه الجائزة الرفيعة دليلًا على ما تمتلكه الجامعة من كوادر بحثية متميزة لها دور فعال في كبرى المشاريع الدولية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه البحث العلمي في مصر.

حصل الدكتور تامر الكفراوي على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها جوائز النشر الدولي بجامعة عين شمس، وجائزة محمد أمين لطفي في الفيزياء لعام 2015 إلى جانب جوائز بحثية عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال وبعد فترة الدكتوراة. التحق بمنظمة CERN عام 2013 باحثًا لما بعد الدكتوراة، وتقلد العديد من الأدوار القيادية ممثلًا لجامعة فلوريدا.

تركزت أبحاثه على المادة المظلمة المأمول تولدها بواسطة المصادم الهادروني الكبير، وأسهم في تطوير وتشغيل كواشف الميونات ضمن تجربة CMS، وأشرف على مشروعات بحثية لتقليل الضوضاء وتحسين أداء الإلكترونيات الأمامية لكواشف الميونات.

كما أشرف على تحليل بيانات CMS المرتبطة ببوابات Higgs وVector ويشرف حاليًا على تحكيم واعتماد أبحاث الميونات بتجربة CMS ويعمل محكمًا دوليًا لمجلات مرموقة مثل Physical Review Letters، إلى جانب إشرافه على العديد من طلبة الدكتوراة من مختلف دول العالم.

الثقافة العلمية والتواصل المجتمعي

أما الدكتورة شيماء أبو زيد فتحمل درجة الدكتوراة في فيزياء الجسيمات التجريبية من جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة Vrije Universiteit Brussel البلجيكية عام 2018، وتعمل حاليًا باحثة ما بعد الدكتوراه في المعهد الوطني للفيزياء النووية بإيطاليا (INFN). وتشغل منصب نائب CMS-GEM TC ضمن تجربة CMS في CERN، حيث تقود أحد الفرق التقنية المسؤولة عن تطوير وتشغيل كواشف GEM المتقدمة. وتضم مسيرتها العلمية أكثر من 500 منشور محكم، إلى جانب مشاركات دولية نشطة وإسهامات مميزة في نشر الثقافة العلمية والتواصل المجتمعي.

وجرى إعلان هذا الفوز خلال الحفل الذي أُقيم في الولايات المتحدة يوم 5 أبريل 2025، بحضور نخبة من العلماء البارزين وشخصيات مرموقة في مجال الفيزياء.

ويُجسد هذا الإنجاز العلمي التزام جامعة عين شمس بدعم شباب الباحثين والعلماء، وحرصها على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتمكين كوادرها من الانخراط في المشاريع البحثية الكبرى، بما يُعزز من مكانة مصر العلمية إقليميًا وعالميًا، ويُسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتقدم العلمي.