«إعلامي الوزراء»: مشروع التجلي الأعظم يتوافق مع اشتراطات البيئة ومعايير اليونسكو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إخلال تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بالطبيعة الأثرية للمنطقة ومخالفته لاشتراطات البيئة ومعايير اليونسكو، إذ أظهر الفيديو أنَّه يتم تطوير منطقة سانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعها التراثي والبيئي الفريد، ووفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة اليونسكو.

التعاون مع استشاريين دوليين معتمدين

وأكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّه يتمّ تنفيذ جميع الأعمال بالتنسيق المباشر وبشكل دوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة.

وأوضح الفيديو أنَّه يتمّ الحفاظ على جميع الأحجار الأثرية والنباتات الطبيعية النادرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه البقعة المقدسة، باعتبارها أحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.

وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية

وأشار الفيديو إلى أنَّ المشروع يهدف إلى وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، مع صون جميع مكوناتها الطبيعية والثقافية، بما يعكس مكانتها الاستثنائية كرمز للتسامح الديني والتنوع البيئي، وقد بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات منطقة التجلي الأعظم نحو 90%، مع التزام دقيق بكل الاشتراطات البيئية والأثرية الخاصة بالمنطقة.