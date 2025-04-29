محافظ الجيزة: تطوير ورصف 70 شارعًا بالإنترلوك في البدرشين

محافظ الجيزة: تطوير ورصف 70 شارعًا بالإنترلوك في البدرشين

محافظ الجيزة: تطوير ورصف 70 شارعًا بالإنترلوك في البدرشين

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير ودعم 70 شارعاً بالإنترلوك بمركز ومدينة البدرشين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

تطوير 32 شارعاً بمنطقة العزبة الشرقية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال استهدفت تطوير 32 شارعاً بمنطقة العزبة الشرقية ومتفرعاتها، 10 شوارع بمنطقة عباس عناني ومتفرعاتها و17 شارعاً بمنطقة عكاشة فرج ومتفرعاتها ، 10 شوارع بمنطقة سرايا البحيري بالإضافة إلى تطوير شارع أبو حماد بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية في المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية أثناء التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة.

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