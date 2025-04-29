رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس عيد صليب بانتخابه رئيسًا للمجمع المعمداني

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس عيد صليب بانتخابه رئيسًا للمجمع المعمداني

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس عيد صليب بانتخابه رئيسًا للمجمع المعمداني

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس عيد صليب بمناسبة تجديد الثقة له وانتخابه رئيسًا للمجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة، وذلك عقب الانتخابات التي جرت أمس الإثنين، بمقر الكنيسة المعمدانية المستقلة بالفجالة، بحضور الدكتور القس أسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

كما أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص تهنئته للقس عادل متى بمناسبة انتخابه نائبًا لرئيس المجمع، متمنيًا لهما دوام التوفيق في خدمة الكنيسة وتعزيز رسالتها الروحية والمجتمعية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية دعم القيادات الجديدة في مواصلة العمل الكنسي والمجتمعي المشترك، وترسيخ قيم الشراكة والوحدة، وخدمة كلمة الله بفاعلية ومسؤولية.

واختتم الدكتور القس أندريه زكي تهنئته بالإشادة بروح الالتزام والإيجابية التي سادت مجريات العملية الانتخابية، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تؤديه الكنائس المعمدانية المستقلة في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري.

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