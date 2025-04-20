رئيس جامعة المنيا يزور مطرانيتي الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والكنيسة الإنجيلية

زار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والوفد المرافق له، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، شملت مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا.

ضم وفد الجامعة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمود الليثي مدير الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، وأحمد محسب مدير العلاقات العامة والطالب فيصل عمر رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة الحكومية، والطالب أحمد توفيق رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، وأمناء اتحاد الكليات بالجامعتين الحكومية والأهلية.

رئيس جامعة المنيا يهنئ الإخوة الأقباط

وأكد رئيس جامعة المنيا، اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته، لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم الدكتور عصام فرحات، التهنئة للأخوة الأقباط، داعياً المولى عز وجل، أن يحفظ مصر، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل الدولة بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، وتحقيق التنمية والتعمير والازدهار، وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

واستقبلت الكنائس زيارة رئيس الجامعة والوفد الموافق له بحفاوة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع المصريين.

تعزيز روح المحبة و الود بين الطلاب

وثمن قساوسة الكنائس، حضور اتحاد طلاب بالجامعتين الحكومية والأهلية للتهنئة بالعيد، مؤكدين على أهمية هذه المبادرات التي تعزز روح المحبة والود بين الطلاب.

كان الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامه المجيد.