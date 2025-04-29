«العالمية للفيروسات» تحذر من تحول إنفلونزا الطيور إلى وباء: المرض ينتقل من إنسان لآخر

في ظل تفاقم انتشار فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في أمريكا الشمالية، أطلقت شبكة الفيروسات العالمية التي يتواجد بها نخبة من علماء الفيروسات البارزين في أكثر من 80 مركزا للأبحاث حول العالم، نداءً عاجلاً إلى حكومات الدول للتحرك السريع قبل فوات الأوان، محذرة من أن الفيروس قد يتحول إلى تهديد وبائي عالمي إذا لم يتم احتواء الفيروس في أقرب وقت، خاصة أن الطفرات الفيروسية قد تجعل المرض ينتقل مباشرة من إنسان إلى آخر.

فيروس قاتل يهدد الإنسان والحيوان

التحذيرات جاءت بسبب شبه انعدام الإجراءات الوقائية الخاصة بالسيطرة على الفيروس من الانتشار، وذلك رغم التطور السريع للفيروس وظهور سلالات جديدة سيكون من الصعب السيطرة عليها، خاصة حال تطورت طريقة الانتشار لتصبح بين البشر، وذلك وفقًا للتوصيات التفصيلية في دراسة موسعة في مجلة The Lancet Regional Health-Americas، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة إلى إجراءات وقائية فورية تشمل تعزيز المراقبة الجينية، ورفع مستويات الأمان الحيوي في المزارع، والاستعداد لاحتمال انتقال العدوى بين البشر، بحسب موقع «medical.net».

تحذير من تحور فيروس انفلونزا الطيور

«فهم الوضع الراهن لعدوى H5N1 أمر بالغ الأهمية للوقاية الفعالة والاستجابة السريعة، قدرة الفيروس على إصابة كل من الحيوانات والبشر، إلى جانب التغيرات الجينية الأخيرة، تفرض علينا استباق الأمور بدلاً من انتظار وقوع الكارثة».. هكذا الدكتور ستين فيرموند، المدير الطبي لشبكة الفيروسات العالمية وعميد كلية الصحة العامة بجامعة جنوب فلوريدا الأميركية، محذرًا من حائحة تضرب العالم في القريب العاجل حال عدم السيطرة عليه والوقاية منه.

وبالفعل الوضع خرج عن السيطرة في عدد كبير من ولايات أمريكا، وأدى تفشي الفيروس حتى الآن إلى إصابة قرابة 1000 قطيع من الأبقار، وظهور أكثر من 70 حالة بشرية، بينها أول وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة، كما باتت صناعة الدواجن الأميركية مهددة بشدة، خصوصا في المناطق ذات الكثافة الزراعية المرتفعة بالتزامن مع ضعف الإجراءات الوقائية، ما أسفر عن خسارة أو إعدام أكثر من 168 مليون طائر على مدار عام واحد، ورغم عدم تسجيل حالات انتقال من إنسان إلى آخر حتى الآن، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الطفرات الفيروسية وإمكانية اندماج سلالات مختلفة قد تزيد من قدرة الفيروس على العدوى بين البشر.