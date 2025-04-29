«المصري للشؤون الإفريقية»: العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا تشهد تطورا كبيرا

كتب: آيات الحكيم

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هناك العديد من القضايا المهمة التي سيناقشها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي خلال الزيارة المرتقبة، والتي تشمل ملفات منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب منطقة البحيرات العظمى وغرب إفريقيا.

وأوضح «حليمة» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، في ظل استمرار التوترات بجنوب السودان، إضافة إلى قضايا غرب إفريقيا المرتبطة بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

التنمية المستدامة في صدارة المباحثات

وأشار إلى أن من بين الملفات المطروحة في هذه الزيارة، ملف بالغ الأهمية يتمثل في رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بموضوعات التنمية المستدامة، التي ترتكز في الوقت الراهن على تنشيط التجارة الحرة، من خلال ضخ استثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، فضلاً عن دعم القطاع الخاص في مجالات بناء القدرات، والصحة، والتعليم.

واختتم السفير حواره بالإشارة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا تشهد تطوراً متسارعاً، وربما تكون قد بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية.