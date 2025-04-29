مجموعة طلعت مصطفى القابضة تصل لمرحلة مفاوضات متقدمة مع العراق لتطوير مدينة سكنية متكاملة على مساحة 14 مليون متر

وصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة-واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الوطن العربي- مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتطوير مشروع جديد مستدام ومتعدد الاستخدامات على مساحة 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، متوقعة أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات في حدود 17 مليار دولار أمريكي، ودخل سنوي متكرر يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي سنويا عند اكتماله.

وتستهدف مجموعة طلعت مصطفى، من مشروعها الجديد في العراق، تعزيز قدرات المجموعة في مجال توليد العملات الأجنبية واسترداد محفظة الدخل، والتحوط من عوائد المستثمرين ضد تقلبات العملة المحلية، وترسيخ مكانة المجموعة كمصدر رائد للخدمات العقارية والسياحية في المنطقة

وكشفت المجموعة، في بيان للبورصة، عن تفاصيل مشروع العراق، حيث سيحتوى على حوالي 45 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، ويوفر مساكن عالية الجودة وبنية تحتية وخدمات متميزة، مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية، ليحاكي النموذج المجتمعي الناجح والمختبر جيدًا والذي ابتكرته المجموعة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، ويتماشى هذا التوسع في العراق والأسواق الإقليمية الأخرى مع رؤية المجموعة نحو التوسع فى تواجدها الإقليمي.

قالت المجموعة، إنه بمجرد اكتمال المفاوضات، تتوقع الحصول على الأرض من السلطات العراقية بحلول نهاية العام، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة طلعت مصطفى للتطوير العقاري بالسعودية، الذراع السعودي للمجموعة للاستفادة من نجاحها في الرياض، حيث تم إطلاق مدينة ذكية متعددة الاستخدامات مستدامة تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع العام الماضي وجذبت اهتماما غير مسبوق من العملاء السعوديين.