«النواب» يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا

«النواب» يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا

«النواب» يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنّه «حدث عظيم»، مضيفا خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية، أنّ قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، والموافقة عليه حدث عظيم، خاصة وأنّه يحافظ على الحقوق ويحقق مصلحة المجتمع ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.

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