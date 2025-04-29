رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين

كتب- محمد مجدي

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات٬ المسلحة المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة القوى البشرية لتأهيل مقاتلين لديهم القدرة والجاهزية على مجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة في تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية٬ والمرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والتي تظهر مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد.

أعقبها مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار، كما استمع إلى عرض تقديمي من اللواء أركان حرب أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي للطلبة، وأدار حواراً مع أعضاء هيئة التدريس استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات للاطمئنان على المستوى العلمي لهم ومدى إدراكهم بما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات متسارعة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أهمية استمرار تأهيلهم في الموضوعات العسكرية وإلمامهم باللغات الأجنبية، فضلاً عن المحافظة على اللياقة البدنية بما يسهم في تخريج أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن.

تلى ذلك قيام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عدد من الأجنحة التعليمية وميادين التدريب التخصصية المزودة بأحدث وسائل التدريب، والمرور على مناطق الإيواء والمستشفى داخل المعهد للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تنعكس مباشرة على الروح المعنوية.

وفي ختام الجولة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بضباط وطلبة وجنود المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصه الدائم على متابعة الحالة التدريبية والمعنوية لطلبة ضباط صف المعلمين والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بالجهد الذي يبذلة الطلبة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لإعداد وتأهيل مقاتلين قادرين على تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم للزود عن مقدسات الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واستمع لاستفسارات عدد من الطلبة في العديد من الموضوعات التي تدور في أذهانهم تجاه كافة الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية، وأوصاهم بالتفانى في التدريب والتسلح بالعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن خريجى معهد ضباط الصف المعلمين هم العمود الفقري للقوات المسلحة ودماء تتدفق في شرايين جيش مصر العريق بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والعطاء والإنضباط وحسن الآداء.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.