رئيس مجلس النواب عقب الموافقة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: يليق بمكانة مصر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عقب التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات: وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.

واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا خلال الجلسة العامة اليوم: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى دور اللجنةٍ الفرعيةٍ كسابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين؛ فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر إلى قائد رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا منه بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها.