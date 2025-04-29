ناهد السباعي: «يوم للستات» الأقرب لي.. والفن قادر على صناعة التغيير

شاركت الفنانة ناهد السباعي في حلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتحدثت خلالها عن الأدوار التي تبرز شكل المرأة في المجتمع، قائلة: «كل دور قدمته به جانب من شخصيتي، وهناك أدوار أفضلها عن غيرها، وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة، مثلا فيلم يوم للستات كان قريب مني، ومسلسل منورة بأهلها ومعظم أعمالي مع المخرج يسري نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكري أحبهم كثيرا».

وعن الأعمال التي أثرت بها مؤخرا، قالت الفنانة ناهد السباعي «فيلم الهوى سلطان من أحب الأعمال التي شاهدتها ولمستني، وهناك عدد من المسلسلات منها لام شمسية، 80 باكو، وأولاد الشمس».

ناهد السباعي: الفن قادر على تغيير المجتمع

وتابعت: «كنت حريصة أن تكون أدواري مختلفة وأرى نفسي محظوظة لأني تعاونت مع ممثلين وصناع كنت أتمنى العمل معهم، بالرغم أن في بداية أدواري كانت محصورة في الفتاة الشعبية»، وبسؤالها عن مدى قدرة الفن على تغيير المجتمع، أجابت: «بالتأكيد الفن يغير في المجتمع والدليل فيلم جعلوني مجرما الذي غير القانون، هناك أعمال كثيرة تؤثر وتغير المجتمع».

تفاصيل الدورة الحالية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.