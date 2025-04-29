رئيس «الرعاية الصحية» يؤكد دور المستشفيات الجامعية في دعم منظومة الرعاية الطبية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدور المحوري الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في دعم وتطبيق منظومة الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري بما يضمن كفاءته واستقراره.

سيستم ونظام موحد

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بحضور عدد من الوزراء، أبرزهم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تتمتع بوجود الخدمات الطبية الَتي تقدم للمرضي وفقا لأعلى المستويات، والمستشفيات الجامعية تتمتع باستقلالية تامة.





