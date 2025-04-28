رابط النماذج الاسترشادية للغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 لشهر أبريل، وفق الجداول والمواعيد المعلنة من الوزارة، وسيتم إتاحة حل النماذج علي قناة مدرستنا في الساعة العاشرة مساء.

النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية وجميع المواد الدراسية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم عبر هذا الرابط.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ النماذج الاسترشادية مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي، للتدريب علي شكل الأسئلة وامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، كبروفة للطلاب قبل بداية الامتحانات، ويمكن للطلاب حل الاختبارات ومقارنتها بالحل الذي سيتم إتاحته علي قناة مدرستنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أتاحت النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025 في مواد اللغة العربية والكيمياء، وهي «رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية 2025، ورابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في مادة الكيمياء 2025».