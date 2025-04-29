مدبولي: نضع 3 سيناريوهات اقتصادية لتحقيق أقصى استفادة للدولة والمواطنين

كتبت- نرمين عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء٬ إنه يوجد 3 سيناريوهات خاصة بالاقتصاد المصري، السيناريو الأساسي وهو ما يسمى السيناريو المحايد، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم، مؤكدا أن الـ3 سيناريوهات مرتبطة بالأوضاع الخارجية التي نواجهها، لأن في كافة السيناريوهات يستمر الاصلاح الاقتصادي وسرعة تنفيذ الإجراءات التي تسهل وتحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فالإجراءات التي تقوم بها الدولة في الـ3 سيناريوهات والمتغير الوحيد الحرب التجارية العالمية ومع كل سيناريو يوجد اتجاهات تتخذها الدولة المصرية بناء على هذه التطورات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي٬ أن الحكومة المصرية جاهزة للتعامل مع أي سيناريو من الثلاث سيناريوهات للتحرك وتحقيق أقصى استفادة للدولة المصرية بأقل خسائر.