رئيس «إسكان النواب»: بدء مناقشات الإيجار القديم بالاستماع إلى المستأجرين الاثنين المقبل

يبدأ مجلس النواب مناقشات قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل٬ وتعقد لجنة الإسكان بالمجلس، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، للاستماع إلى المستأجرين وتنعقد اللجنة بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.

انعقاد أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم

وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي إلى المستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.

وقال محمد عطية الفيومي٬ في تصريح خاص للوطن٬ إن اللجنة سوف تستمع إلي وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة.

مناقشة أوضاع الشقق المغلقة

ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة خلال التعديلات٬ مشيرا إلى أن ذلك سيحقق وفرة كبيرة في العقارات.

الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب٬ كلف اللجنة المشتركة الإسكان، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.