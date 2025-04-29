محافظ الدقهلية يوجه بتعظيم الاستفادة من محطة غاز طلخا

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية٬ بضرورة بحث سبل التعاون المشترك مع وفد من ممثلي شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول لبحث استغلال محطة تعبئة غاز طلخا بشكل أمثل يعود بالنفع علي المواطنين في المحافظة.

وضم الوفد المهندس أيمن فتحي مدير عام الهيئة المصرية العامة للبترول، وهاني عاطف مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة ومحمود سليمان مدير عام الشؤون التجارية بشركة بتروجاس وعلي عبد الجواد مدير الشؤون القانونية بالشركة.

بحث التعاون لاستخدام محطة تعبئة غاز طلخا لنفع المواطنين

وأكد المحافظ بحث سبل التعاون المشترك بشأن استغلال محطة تعبئة غاز طلخا بشكل أمثل يعود بالنفع على مواطني المحافظة٬ ويحقق الصالح العام لمحافظة الدقهلية وشركة بتروجاس على حد سواء، وذلك في إطار التعاقد القائم بين الجانبين.





حضر الاجتماع اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وفكرية سلامة المستشار المالي والإداري، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، إلى جانب وكلاء وزارات المالية والتموين، ومسؤولي الشؤون القانونية والمالية والتعاقدات والحسابات ومدير ومسؤولي محطة الغاز بطلخا.



وتناول الاجتماع استعراض شامل للوضعين المالي والقانوني لمحطة تعبئة الغاز بطلخا، إضافة إلى مناقشة آليات التشغيل والتطوير لضمان استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وتعظيم الاستفادة منها بما يواكب التوجه العام للدولة نحو ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أعلى عائد من المشروعات الخدمية.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه الكامل على تعزيز أوجه التعاون بين المحافظة وكافة الجهات الحكومية والقطاع العام، مشيرًا إلى أن محطة تعبئة غاز طلخا تُعد من الأصول الحيوية التي يجب إدارتها بكفاءة، بما يخدم أبناء الدقهلية ويوفر لهم خدمات أفضل في مجال الطاقة، لا سيما الغاز المنزلي الذي يمس حياة المواطنين اليومية.

وقال المحافظ: «نحن ملتزمون بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول التابعة للمحافظة، وتوجيهها لخدمة المواطن مباشرة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية في تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات». وأضاف: «التعاون مع شركة وطنية بحجم وخبرة بتروجاس يمثل فرصة مهمة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة».



وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من المحافظة وشركة بتروجاس لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، على أن تتولى اللجنة متابعة الإجراءات التنفيذية وتذليل أية عقبات قد تواجه تفعيل القرارات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها محافظ الدقهلية مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء الحكوميين بهدف تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالمحافظة.