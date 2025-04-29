«شكلي أصغر من سني».. الفنانة شمس البارودي تكشف عمرها الحقيقي

«شكلي أصغر من سني».. الفنانة شمس البارودي تكشف عمرها الحقيقي

«شكلي أصغر من سني».. الفنانة شمس البارودي تكشف عمرها الحقيقي

كتبت - نورهان نصرالله


كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن عمرها الحقيقي خلال منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة إنها من موالديد عام 1945 ولا تخجل من ذكر سنها الحقيقي حيث إن الكثيرين يعتقدون أنها أصغر من عمرها بالرغم من رفضها التام للخضوع لأي من الإجراءات أو العمليات التجميلية المنتشرة في الوقت الحالي.


وأوضحت شمس البارودي في منشورها، «لم أعرض نفسي لأي عمليات تجميل لأن الدين ينهى عنها، ولأني سبحان الله كبرت لكن لا يظهر سني على شكلي في العموم، وأظهر أصغر مما أنا عليه من عمر، فأنا من مواليد 1945 بجد، مش زي أحبابي الجمال اللي أنا عارفة سنهم بس بيصغروه 7 أو 8 سنوات».

شمس البارودي: قرار اعتزالي شخصي وأنا في الـ 36 من عمري

وأكدت الفنانة شمس البارودي أن اعتزالها كان قرار شخصي منها، وليس من زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وكانت في ذلك الوقت لم تتجاوز عامها الـ 36 وفي أوج شهرتها الفنية، قائلة: «أأكد أني يوم اعتزلت وتحجبت برغبتي ولن يكن لزوجي أي رأي في قراري، وهو من كرم أخلاقه وحبه لي أيدني وفرح بي بعد خضته في البداية».

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