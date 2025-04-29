وزيرة التخطيط: البنك الدولي يسعى لنمو مستدام وتوظيف حقيقي وإصلاحات هيكلية

كتبت- رشا فؤاد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إنّ اجتماعات العام الحالي كانت مهمة لأنها تأتي في وقت يتحدث فيه العالم عن سياسات اقتصادية مختلفة وحالة من عدم اليقين، موضحة أنها فرصة لجميع الوفود، ليس مقابلة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فقط لكن أيضا مقابلة مراكز الفكر والسياسة وصناع القرار في دول مختلفة، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى.

وأضاف «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توقعات بأن النمو الاقتصادي للعالم سينخفض 2\1% في 2025 و3.% في 2026، مشيرة إلى أن هذا سيناريو أساسي متبني السياسات الحمائية الحالية دون تصعيد.

وتابعت: «هناك تجديد لرؤية البنك الدولي الذي يركز على النمو والتوظيف من أجل مساندة الدول في نمو مستدام، فضلا عن حماية الاستقرار العالمي وعدم الهجرة، من خلال خلق وظائف حقيقية داخل البلد وليس تعهيد فقط، إلى جانب الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى عمل إصلاحات هيكلية مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو والتوظيف».