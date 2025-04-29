توثيق من السماء.. سائح يصور فيديو لهجوم مسلح في كشمير بالصدفة

في مشهد صادم، أثار حالة من الجدل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح المروع الذي استهدف مجموعة من السياح في منطقة باهالجام السياحية بكشمير، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا، في واحد من أعنف الهجمات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقدين.

توثيق صادم للحادث

يظهر في الفيديو أحد السياح وهو يستمتع بتجربة الحبل الانزلاقي، في أحد الأماكن في باهالجام، قبل أن يفاجأ الجميع بدوي إطلاق نار كثيف في الخلفية، المشاهد التي التقطت بالصدفة أظهرت لحظات الرعب الأولى، حيث باغت مسلحون السياح وفتحوا النار بشكل عشوائي، ما تسبب في حالة من الفوضى والذعر، وانتهى بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

دعوات دولية للتهدئة

الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير، أعاد إشعال التوتر المزمن بين الهند وباكستان، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن العملية، سارعت نيودلهي إلى اتهام إسلام آباد بالتورط المباشر، معتبرة أن الهجوم جزء من مخطط لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، نفت باكستان الاتهامات جملة وتفصيلًا، وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد في ملابسات الهجوم، الذي وصفته بأنه جريمة مروعة ضد مدنيين عزل، في ظل تصاعد المخاوف من انفجار الوضع، وجّه مجلس الأمن الدولي دعوة عاجلة للطرفين بضرورة ضبط النفس، محذرًا من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، خاصة أن البلدين خاضا ثلاث حروب منذ الاستقلال والتقسيم عام 1947.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه ملابسات الهجوم قيد التحقيق، يخشى مراقبون من أن تتحول كشمير مجددًا إلى ساحة صراع مفتوح بين دولتين نوويتين، في منطقة طالما كانت بؤرة توتر إقليمي ودولي.