توثيق من السماء.. سائح يصور فيديو لهجوم مسلح في كشمير بالصدفة

توثيق من السماء.. سائح يصور فيديو لهجوم مسلح في كشمير بالصدفة

توثيق من السماء.. سائح يصور فيديو لهجوم مسلح في كشمير بالصدفة

في مشهد صادم، أثار حالة من الجدل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح المروع الذي استهدف مجموعة من السياح في منطقة باهالجام السياحية بكشمير، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا، في واحد من أعنف الهجمات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقدين.

توثيق صادم للحادث

يظهر في الفيديو أحد السياح وهو يستمتع بتجربة الحبل الانزلاقي، في أحد الأماكن في باهالجام، قبل أن يفاجأ الجميع بدوي إطلاق نار كثيف في الخلفية، المشاهد التي التقطت بالصدفة أظهرت لحظات الرعب الأولى، حيث باغت مسلحون السياح وفتحوا النار بشكل عشوائي، ما تسبب في حالة من الفوضى والذعر، وانتهى بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

دعوات دولية للتهدئة

الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير، أعاد إشعال التوتر المزمن بين الهند وباكستان، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن العملية، سارعت نيودلهي إلى اتهام إسلام آباد بالتورط المباشر، معتبرة أن الهجوم جزء من مخطط لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، نفت باكستان الاتهامات جملة وتفصيلًا، وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد في ملابسات الهجوم، الذي وصفته بأنه جريمة مروعة ضد مدنيين عزل، في ظل تصاعد المخاوف من انفجار الوضع، وجّه مجلس الأمن الدولي دعوة عاجلة للطرفين بضرورة ضبط النفس، محذرًا من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، خاصة أن البلدين خاضا ثلاث حروب منذ الاستقلال والتقسيم عام 1947.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه ملابسات الهجوم قيد التحقيق، يخشى مراقبون من أن تتحول كشمير مجددًا إلى ساحة صراع مفتوح بين دولتين نوويتين، في منطقة طالما كانت بؤرة توتر إقليمي ودولي.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا