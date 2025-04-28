باكستان تؤكد اقتراب التوغل العسكري الهندي لأراضيها بعد هجوم «كشمير»

عززت باكستان قواتها على الحدود مع الهند في ظل توتر الصراع بينهما، والمستمر منذ سنوات طويلة بشأن منطقة كشمير، ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن القوات متواجدة على الحدود، والجيش الباكستاني يرى احتمالية وقوع هجوم هندي وشيك.

وقالت الهند ، اليوم الاثنين، إنها ردت على إطلاق نار وصفته بـ«غير مبرر» من أسلحة صغيرة من باكستان على طول الحدود الفعلية لليلة الرابعة على التوالي في الوقت الذي تعمق فيه بحثها عن المتشددين في المنطقة بعد الهجوم المميت على السياح في كشمير الأسبوع الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصًا، وحددت الهند اثنين من المشتبه بهم الثلاثة على أنهما باكستانيان، على الرغم من أن إسلام آباد نفت أي دور لها ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

باكستان تعزز قواتها