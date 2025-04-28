باكستان تؤكد اقتراب التوغل العسكري الهندي لأراضيها بعد هجوم «كشمير»

باكستان تؤكد اقتراب التوغل العسكري الهندي لأراضيها بعد هجوم «كشمير»

باكستان تؤكد اقتراب التوغل العسكري الهندي لأراضيها بعد هجوم «كشمير»

عززت باكستان قواتها على الحدود مع الهند في ظل توتر الصراع بينهما، والمستمر منذ سنوات طويلة بشأن منطقة كشمير، ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن القوات متواجدة على الحدود، والجيش الباكستاني يرى احتمالية وقوع هجوم هندي وشيك.
وقالت الهند، اليوم الاثنين، إنها ردت على إطلاق نار وصفته بـ«غير مبرر» من أسلحة صغيرة من باكستان على طول الحدود الفعلية لليلة الرابعة على التوالي في الوقت الذي تعمق فيه بحثها عن المتشددين في المنطقة بعد الهجوم المميت على السياح في كشمير الأسبوع الماضي.
وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصًا، وحددت الهند اثنين من المشتبه بهم الثلاثة على أنهما باكستانيان، على الرغم من أن إسلام آباد نفت أي دور لها ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

باكستان تعزز قواتها

وقال وزير الدفاع خواجة محمد آصف: «عززنا قواتنا لأننا نتوقع أن هناك هجوما وشيكا، وفي ظل هذه الظروف، لا بد من اتخاذ قرارات استراتيجية، وقد اتُخذت بالفعل»، بحسب «رويترز».
وأضاف أن خطاب الهند يتصاعد، والجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي، ولم يُخض في تفاصيل إضافية حول أسباب اعتقاده بأن الغزو وشيك، مؤكدًا أن باكستان في حالة تأهب قصوى وأنها لن تستخدم ترسانتها من الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لوجودنا.

الصين تدعو لضبط النفس

وقالت الصين، وهي لاعب رئيسي في المنطقة، إنها تأمل أن تمارس الهند وباكستان ضبط النفس ورحبت بكل الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تهدئة الوضع.
ودعا الزعماء السياسيون في الهند إلى توخي الحذر لضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد ما أطلق عليه «الإرهاب» بعد الحادث الأكثر دموية من نوعه في الهند منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

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