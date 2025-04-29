مدبولي: وفد وزاري يتوجه إلى الكويت غدًا لتفعيل الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة

مدبولي: وفد وزاري يتوجه إلى الكويت غدًا لتفعيل الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة

مدبولي: وفد وزاري يتوجه إلى الكويت غدًا لتفعيل الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة

كتبت: نرمين عفيفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبحث ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص الكويتي، بالإضافة إلى تحويل الودائع الحالية إلى استثمارات فعلية، مشيرا إلى أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لبحث المشروعات المشتركة والخطوات التنفيذية لبدء ضخ الاستثمارات الكويتية في مصر، خلال اجتماعات مع المسؤولين الكويتيين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه في مؤتمر صحفي يعقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه هناك حزمة من التشريعات التي تم تقديمها للبرلمان الخاصة بالشق الاقتصادي وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتيسير الإصلاحات الضريبية والجمركية التي يجري التحرك بها.

وأكد مدبولي أن هناك أهمية كبيرة جدا للقوانين المعنية بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، موضحا أن كل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي المصري لها أولوية بالتنسيق مع البرلمان.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا