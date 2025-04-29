مدبولي: وفد وزاري يتوجه إلى الكويت غدًا لتفعيل الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة
مدبولي: وفد وزاري يتوجه إلى الكويت غدًا لتفعيل الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة
كتبت: نرمين عفيفي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبحث ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص الكويتي، بالإضافة إلى تحويل الودائع الحالية إلى استثمارات فعلية، مشيرا إلى أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لبحث المشروعات المشتركة والخطوات التنفيذية لبدء ضخ الاستثمارات الكويتية في مصر، خلال اجتماعات مع المسؤولين الكويتيين.
وأكد مدبولي أن هناك أهمية كبيرة جدا للقوانين المعنية بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، موضحا أن كل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي المصري لها أولوية بالتنسيق مع البرلمان.