أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبحث ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص الكويتي، بالإضافة إلى تحويل الودائع الحالية إلى استثمارات فعلية، مشيرا إلى أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لبحث المشروعات المشتركة والخطوات التنفيذية لبدء ضخ الاستثمارات الكويتية في مصر، خلال اجتماعات مع المسؤولين الكويتيين.