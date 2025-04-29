الجريدة الرسمية تنشر موافقة رئيس الجمهورية على إصدار قانون المسؤولية الطبية

كتبت: بسمة عبدالستار

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 13 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، في العدد 17 مكرر في 28 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفق أحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، والمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بينما جاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره.