رئيس الوزراء: نحتاج إلى عامين لحصد مكاسب الإصلاح في قطاع الصناعة

رئيس الوزراء: نحتاج إلى عامين لحصد مكاسب الإصلاح في قطاع الصناعة

رئيس الوزراء: نحتاج إلى عامين لحصد مكاسب الإصلاح في قطاع الصناعة

كتبت - نرمين عفيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل بدء الإصلاحات الاقتصادية في شهر مارس، كانت الصناعة أكثر القطاعات تأثرا، وكان ينمو بالسالب وكان يجر كل مؤشرات الدولة للانخفاض، لكن مع تحرير سعر الصرف وإتاحة الموارد النقدية بدأ هذا القطاع يعود مرة أخرى للنمو الإيجابي.

أكد مدبولي خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أننا نحتاج لعامين على الأقل حتى يكون هناك حصاد حقيقي لما تقوم به الحكومة من جهد في هذا الأمر، وجار العمل من قبل المجموعة الوزارية على فتح المؤسسات الصناعية التي جرى إغلاقها، وهناك تفويض لهم بأخذ القرارات المباشرة لتسريع الخطى في هذا الأمر.

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