حدث فلكي مميز يحمل أخبارا سارة.. فرصة للصلح وتعلم مهارات جديدة

تشهد الساعات القادمة حدثًا فلكيًا مميزًا، يؤدي إلى حدوث بعض الاتصالات السعيدة في المجال الاجتماعي، لذا يجب الاستعداد لخوض مبادرات صلح، واكتساب مهارات جديدة، تُثقل من المعرفة العلمية لدى الشخص، بالإضافة إلى التعرف على ثقافات مختلفة.

أوضحت رحاب منيعم خبيرة علم الفلك لـ«الوطن»، أن انتقال القمر إلى برج الجوزاء، لمدة يومين ونصف اليوم، يؤدي إلى حدوث بعض الاتصالات السعيدة، التي تعود بالإيجاب على مختلف المستويات، إذ تزيد الرغبة في الكلام والتواصل مع الآخرين، ما يؤدي إلى تقوية الروابط، واكتساب علاقات متينة وقوية، تساعد على تجاوز العديد من الصعوبات، وترفع الدعم النفسي لدى الشخص.

انتقال القمر للجوزاء يمثل فرصة جيدة للصلح بين الإخوة

انتقال القمر للجوزاء يمثل فرصة جيدة للصلح بين الإخوة والمتخاصمين، وفترة جيدة لممارسة بعض الأنشة والهوايات الجديدة، مثل التدريب على قيادة السيارات، وتعلم لغة جديدة سواء للعمل بها أو كنوع من الثقافة.

انتقال القمر للجوزاء حدث جيد

يعد انتقال القمر للجوزاء حدث جيد، مقارنة بولادة القمر في برج الثور، والتي حدثت منذ فترة قصيرة، لأنها تحمل طاقة ثقيلة جدًا ومزعجة، مما يجعلها غير مناسبة لأداء أشياء جديدة، لذا ينصح باستغلال الأيام القادمة، في تصليح العديد من الأمور، والدخول في مبادرات صلح.