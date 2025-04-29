سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك.. آخر تحديث

سجل سعر الدولار في آخر تحديث مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 29-4-2025، مستويات تتراوح بين 50.75 و50.88 جنيه في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار آخر تحديث مقابل الجنيه المصري

نستعرض من خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم بعد آخر تحديث له مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل آخر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الآن 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل آخر سعر للدولار مقابل الجنيه، في المصرف المتحد، 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وصل آخر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما جاء آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي CIB، بـ50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.