سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في منتصف التعاملات

حالة من الاستقرار سجلها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري لدى البنوك المصرفية، وجاء سعر الدولار بنحو 50.75 جنيه للشراء مقابل 50.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

ويتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.74 جنيه للشراء مقابل 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو 50.78 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.



