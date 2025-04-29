منح درجتي الماجستير والدكتوراة لـ55 باحثا في جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، موافقة مجلس الجامعة على منح درجتي الماجستير والدكتوراة لـ26 باحثًا بعدد من كليات الجامعة، ومنح درجتي الماجستير و الدكتوراة المهنية لـ39 باحثًا، فضلًا عن تعيين، ومنح 13 عضو هيئة تدريس ألقاب علمية.

منح درجتي الماجستير والدكتوراة لـ65 باحثًا

وقال رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّه جرى منح درجة الماجستير لـ18 باحثًا، ومنح درجة الدكتوراة لـ8 باحثين، كما تم أيضًا منح درجة الماجستير المهني لـ24 باحثًا، ومنح درجة الدكتوراة المهنية لـ15 باحثًا، وذلك خلال شهر أبريل الجاري، وتم منح دبلوم الدراسات العليا للبرامج النوعية للدراسات العليا بكلية الصيدلة، بالإضافة إلى منح 6 لقب أستاذ، و4 أساتذة مساعدين، وتعيين 3 مدرسين بكليات جامعة كفر الشيخ.

اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا للامتحانات

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية بداية من إعلان جداول امتحانات الطلبة في موعدها مع الانتهاء من كافة التدابير والتجهيزات الخاصة بالامتحانات، والتنبيه بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات وحتى الانتهاء منها بكل سهوله ويسر، تيسيرًا على كافة طلبة الجامعة.