بدء تطوير قسم الطوارئ في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، الإغلاق المؤقت لقسم الطوارئ في مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

أهمية التطوير داخل مستشفى الكرنك الدولي

وأوضح مدير الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أهمية تطوير مستشفى الكرنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية تحديث القطاع الصحي بالمحافظة، وتهدف عملية التطوير إلى تحسين تجربة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية متقدمة تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.

خدمات بديلة خلال فترة الإغلاق

وأكدت الهيئة أنه خلال فترة الإغلاق المؤقت لقسم الطوارئ، يمكن للمواطنين التوجه إلى قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي، إذ يقدم جميع الخدمات الطارئة على مدار 24 ساعة لضمان توفير الدعم الطبي الضروري للسكان دون انقطاع.

جهود الهيئة لتطوير المنشآت الصحية

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية لتطوير المنشآت الصحية في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسعى الهيئة لتطبيق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا، ما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين، ويعكس هذا التطوير التزام الهيئة بتحقيق رؤية صحية شاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية المقدمة، مع التزامها بتلبية احتياجات المواطنين أثناء فترة التطوير.