قبل الامتحانات.. نصائح مهمة للتخلص من الشعور بالكسل أثناء المذاكرة

الشعور بالكسل والخمول من المشكلات الأزلية التي يعاني منها الكثير من الطلاب خاصة في أثناء المذاكرة، وهذا يجعلهم غير قادرين على المواصلة أو استذكار ولو كم قليل من المنهج، ما يؤثر على حصيلتهم الإنتاجية، ويجعلهم غير قادرين على النجاح أو التقدم الدراسي، الأمر الذي يجب التعامل معه بحذر تام عبر اتباع عدد من النصائح وفقًا لـ«300hours».

شرب كمية كافية من الماء

الماء هو ما يحتاجه إليه جسمك حقًا عند تشعر بالتعب أو الخمول في أثناء المذاكرة لأن عدم تناول كمية كافية من الماء يصيبك بالجفاف، الذي يجبر جسمك على العمل بجهدٍ أكبر، ويُسبب لك صداعًا شديدًا، ويزيد من إرهاقك الذهني، لذا حاول قدر الإمكان عند المذاكرة وضع زجاجة كبيرة مليئة بالماء بالقرب منك، وتناول منها على مدار اليوم خاصة كلما شعرت برغبة في أخذ قسط من الراحة، ويمكنك العمل في ذلك الوقت على محاولة غسل وجهك أو تنظيف أسنانك من أجل تجديد الشعور بالنشاط ومواصلة المذاكرة.

الحصول على راحة بعد المذاكرة لفترة طويلة

تذكر أخذ فترات راحة منتظمة بعد الدراسة لوقت طويل، التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، بعد مذاكرة فترة كافية تتراوح ما بين 40 إلى 45 دقيقة، وأظهرت العديد من الدراسات أن إنتاجية الطلاب تزداد عندما يأخذون فترات راحة متكررة، وهذا يُبقيك مُحفزًا ويمنحك شيئًا تتطلع إليه، بينما يُريح عقلك سريعًا، فيمكنك القيام ببعض الأعمال المنزلية أو تناول وجبة خفيفة أو حتى الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى قليلًا.

الحصول على قدر كافٍ من النوم

تختلف كمية النوم التي يحتاجها كلٌّ منا، إذ يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا إلى 7-9 ساعات، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، فالنوم الجيد ضروري لتحسين تركيزك الدراسي والبقاء مستيقظًا دون جدوى، فقد حان الوقت للتساؤل عما إذا كنتَ قد حصلتَ على قسط كافٍ من النوم أم لا، فربما يكون ذلك السبب وراء شعورك بالخمول والتعب بشكل متواصل، فيُعدّ النوم عنصرًا أساسيًا للصحة العامة، ومن الضروري العمل على تقييم ذلك، ووضع نهج ثابت لنظام مذاكرتك لتحسين فرص نجاحك.