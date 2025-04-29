عضو بـ«الشيوخ»: نحتاج إلى حلول توافقية عادلة توازن بين حقوق المستأجرين والملاك

كتب: شريف سليمان

قال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إنّ القيادة السياسية الحالية فتحت ملفات كثيرة منها قانون الإيجار القديم، موجها الشكر للحكومة التي تقدمت بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، كما شكر مجلس النواب الذي أحال المشروع إلى اللجنة المختصة للدراسة.

الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية للملاك

وأضاف الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة: «هذا الأمر مهم جدا لأنه يتعلق بالإخلال بحقوق الملكية الخاصة، فالمالك لم يعد يملك، كما أن الوضع الحالي يمثل إهدارا للثروة العقارية للملاك، فلو أن لدينا مبنى كان إيجاره 5 جنيهات منذ 40 سنة، فإنه بـ5 جنيهات الآن رغم كل مرور كل هذه الفترة».

وتابع: «بمقتضى التعديلات، فإن المستأجر والملاك يصلون إلى نقطة توافقية ترضي جميع الأطراف، والخبراء يفيدوننا في تعديل قانون الإيجار القديم ليتماشى مع الوضع الحالي، على سبيل المثال، قد تزداد القيمة الإيجارية بنسبة معينة في أول 5 سنوات، وبعدها بـ5 سنوات تتغير النسبة، بحيث يحصل توافق ونمنع الإضرار بالمستأجر والمالك».