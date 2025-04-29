أبرز ملامح قانون الإيجار القديم.. تسليم الوحدة إلى المالك بعد 5 سنوات

كتب - محمد يوسف

حصلت «الوطن» على أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب اليوم، وجاءت أبرز ملامح القانون الجديد كالتالي:

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم



- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.

- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

- انتهاء كل عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات

- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.

- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.