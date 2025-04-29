السعال المزمن من المشاكل الأزلية التي يعاني منها الكثيرون، ويرغبون في إيجاد علاجات طبيعية لها، بدلًا من اللجوء إلى الأدوية، إذ يعد الكركم من ضمن هذه العلاجات المنزلية التي ينصح باتباعها، للتخفيف من حدة السعال الذي يحدث بشكل متكرر من وقت لآخر وفقًا لـ«economictimes».

الكركمين وهو مادة موجودة في الكركم، والتي تعتبر مضادًا للالتهاب والبكتيريا، لهذا يكون الكركم خيارًا مثاليًا لعلاج العديد من الأمور منها السعال الجاف، ويمكن الاستفادة القصوى منه، عبر إضافته إلى الماء الساخن ليعتبر من أفضل الخلطات لعلاج السعال، لهذا يمكن الإعتماد عليه لحل هذه المشكلة الأزلية التي يصاب بها الكثيرون ويرغبون في علاجها في أسرع وقت ممكن لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.

علاج الالتهاب

لا يقتصر الكركم على علاج السعال المزمن فحسب، إلا أنه يلعب دورًا أساسيًا في تخفيف الالتهاب، فعلى سبيل المثال استخدم ممارسو الطب الأيورفيدي في الهند الكركم لعلاج الأمراض الالتهابية لمئات السنين، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2021، إذ تشير المراجعة إلى أن الكركمين يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم من خلال التحكم في مسارات اتصال معينة تُسبب الالتهاب، كما أنه قد يمنع تكوين مواد تُعزز الالتهاب، تُعرف باسم وسطاء الالتهاب وفقًا لـ«medicalnewstoday».

ومن جانبها علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الكركم يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يتمتع بخصائصه المضادة للفيروسات والالتهابات، لهذا ينصح بتناوله للتخفيف من السعال الحاد والجاف.