7 فوائد لإضافة الكركم للطعام.. يقي من نزلات البرد

الكركم هو نوع من التوابل التي تُستخرج من نبات الكركم، ويُصنف ضمن قائمة التوابل الذهبية التي تتمتع بخصائص طبية قوية، لما يملكه من مجموعة واسعة مع العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات ومعادن، تفيد الجسم وتقي من عدد من الأمراض، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

يحتوي الكركم الخام على نسبة عالية من مركب الكركمين النشط، الذي يعد من أهم المركبات المضادة للأكسدة والالتهابات، بما يعزز الصحة العامة، وبجانب استخدام مسحوق الكركم في الطهي كنوع من التوابل، فتستخدم جذوره لصنع الأدوية لما لها من منافع علاجية، وفقًا لما قالته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة في جامعة القاهرة.

علاج نزلات البرد

وأضافت عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن هناك عدة منافع يوفرها مسحوق الكركم الخام عند إضافته إلى الطعام.

- يستخدم الكركم كعلاج طبيعي للالتهابات، خاصة التهاب المفاصل، بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

- يعتبر الكركم مطهرا طبيعيا مضادا للجراثيم والفيروسات، ما يجعله علاجًا فعالًا في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

- يساعد الكركم في عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يجعله مفيدًا في التخلص من الدهون وفقدان الوزن الزائد.

تنفية الكبد من السموم

- يساعد الكركم على خفض مستويات السكر في الدم.

- يساعد الكركم على تنقية الكبد من السموم والكوليسترول الضار.

- يحفز الكركم إنتاج العصارة الصفراوية في الجسم ما يعمل على تحسين الهضم.

- يؤخر الكركم ظهور علامات الشيخوخة في البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.