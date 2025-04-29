عبد المحسن سلامة يدعو الصحفيين للمشاركة بكثافة في انتخابات النقابة

عبد المحسن سلامة يدعو الصحفيين للمشاركة بكثافة في انتخابات النقابة

عبد المحسن سلامة يدعو الصحفيين للمشاركة بكثافة في انتخابات النقابة

قال عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن انتخابات النقابة المقرر عقدها الجمعة المقبل، تمثل لحظة فارقة في تاريخ النقابة، وفرصة حقيقية أمام الجمعية العمومية لاستعادة دورها في توجيه البوصلة النقابية نحو مسار أكثر قوة واستقلالًا.

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل تعبير صريح عن إرادة الجماعة الصحفية، ورسالة واضحة بأن الصحفيين يدركون أهمية دورهم في الدفاع عن مهنتهم ونقابتهم.

أشار سلامة إلى أن التحديات التي تواجه المهنة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المهني، تتطلب قيادة قوية ومتماسكة، تستند إلى إرادة حقيقية من جموع الصحفيين، موضحا أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تحسين أوضاع الزملاء المهنية والمعيشية، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات.

واختتم تصريحاته بدعوة زملائه للمشاركة المكثفة: «نقابتنا تستحق منا جميعًا أن نحضر ونصوّت، من أجل مستقبل يليق بالمهنة والمهنيين».

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