خطوات عملية لدعم موهبة طفلك ومساعدته على تطويرها.. تزيد ثقته بنفسه

خطوات عملية لدعم موهبة طفلك ومساعدته على تطويرها.. تزيد ثقته بنفسه

خطوات عملية لدعم موهبة طفلك ومساعدته على تطويرها.. تزيد ثقته بنفسه

كتبت - عبير خالد

سعادة لا توصف يشعر بها الآباء حال اكتشافهم أن لديهم طفل موهوب، إذ يبذلون أقصى جهودهم من أجل تعزيز مهاراتهم وتدعيم موهبتهم، ومساعدتهم على تطويرها، فذلك الأمر في غاية الأهمية، ويزيد من ثقة الطفل بذاته، لهذا وجب عدم التهاون في اتباع عدد من النصائح لمساعدة الأطفال على التطوير وفقًا لـ«TIMESOFINDIA».

توفير بيئة داعمة

البيئة عامل ضروري للغاية لمساعدة طفلك على تنمية موهبته، فتهيئة الجو المناسب في المنزل يشجع الطفل على زيادة ثقته بنفسه، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عبر عدة نقاط على النحو التالي:

  • امدح جهود طفلك بدلًا من التركيز على النتائج فقط سواءً كان يتحسن في رياضة أو فن أو أي مجال آخر.
  • امنحهم الوقت والمساحة فاسمح لطفلك بتخصيص وقت لشغفه دون أي تشتيت، من أجل ممارسة موهبته دون أي ضغوط.
  • شجّع طفلك على تنمية عقليته علّمه أن الموهبة ليست فطرية، بل يمكن تنميتها بالممارسة والمثابرة، وتعليمه أن الأخطاء فرصة جيدة للتعلم وشجعه على التكيف

أطفال يسخدموا الهاتف

حدد اهتمامات طفلك

لكل طفل موهبة مميزة، ولكن قد لا تكون هذه المواهب واضحة دائمًا، فالخطوة الأولى هي تحديد اهتماماته ونقاط قوته، وذلك عبر إتباع ما يلي:

  • راقب اهتماماتهم: انتبه لما يثير اهتمامهم، هل يستمتعون بالرسم، أو العزف على آلة موسيقية، أو بناء الأشياء، أو ممارسة الرياضة، فاحرص على تشجيعهم على ممارستها قدر الإمكان.
  • شجّع الاستكشاف وفّر لطفلك فرصًا لتجربة أنشطة مختلفة، من الرسم إلى البرمجة أو ممارسة رياضات مختلفة، دعه يجرب تجارب متنوعة، فذلك في الأخير يساعده على تشجيع ذاته واكتشاف نفسه.

الاستماع إليهم

غالبًا ما يُعبّر الأطفال عن اهتماماتهم من خلال الحوار، فاحرص على تدوين ما يتحدثون عنه أكثر من غيره، أو أنواع الأنشطة التي تُبقيهم منشغلين لساعات، ففهم اهتمامات طفلك الحقيقية يُمكّنك من دعمهم كثيرًا، خاصة عند الاستماع إليهم بتركيز يساعدهم على الإبداع.

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