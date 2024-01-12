5 أماكن مجانية لتنمية إبداع طفلك في القاهرة والمحافظات

أيام تفصلنا عن إجازة نصف العام، وتبدأ الأسر في استغلالها لأطفالها بأنشطة مفيدة تنمى مهاراتهم، سواء بتطوير المهارات العلمية أو تعلم لغة أو فن جديد.

وأعدت الدولة عبر منافذها المختلفة مراكز مجانية وشبه مجانية لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم بالقاهرة والمحافظات، ما بين قصور ثقافة للطفل ومراكز علمية وبحثية وفنية.

مراكز دعم إبداع الطفل بالقاهرة والمحافظات

وتنشر «الوطن» وفقا لوزارة الثقافة، المراكز الفنية والثقافية بالقاهرة والمحافظات لرعاية الأطفال وأماكنها والأنشطة بها كالتالي:

- مركز الطفل للحضارة والإبداع بمحافظة القاهرة، في شارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة، ويضم حدائق وألعاب ومجسمات ومتحف للحضارة ومركز العلوم والفضاء والقبة السماوية، مجانًا للأطفال أقل من 3 سنوات، و25 جنيهًا للطفل الأكبر أو اشتراك سنوي 300 جنية، ويكون متاحًا من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

- مدرسة العين، تقع خلف الجامع الأزهر، تضم ملتقى الأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، في مجالات الرسم والغناء والموسيقى والشعر، وهى مجانية.

- قصر ثقافة الطفل بطنطا، ويضم أنشطة متنوعة ثقافية وفنية رسم ومسرح وفنون تشكيلية، وأنشطته مجانًا، وتستهدف الأطفال حتى 16 عامًا.

- المركز الاستكشافي للعلوم، بمحافظة سوهاج ويقع بميدان الثقافة، ويضم أنشطة علمية للأطفال حتى سن 18 عام، وينظم دورات تدريبية علمية للأطفال واختراعاتهم، وهو مجاني تمامًا.

- قصر ثقافة الطفل بالأقصر، ويضم أنشطة متنوعة ثقافية وفنية رسم ومسرح وفنون تشكيلية، وأنشطته مجانًا، ويتم عقد ورش متخصصة بالسينما والتصوير بعطلة نصف العام الدراسي، وآخر العام وتستهدف الأطفال حتى 16 عامًا.

جامعة الطفل بالمحافظات

كما أطلقت وزارة التعليم العالي، جامعة الطفل في 18 جامعة مصرية جامعة الطفل وتهتم بثقل مواهب الطفل فنيا وثقافيا، عبر الاشتراك بخدماتها من سن 6 سنوات مجانًا ويتم الإعلان عن مواعيد الاشتراك بها سنويًا بنهاية الفصل الدراسي الثاني.