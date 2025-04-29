أخرج عينيه من محجرهما ودخل موسوعة جينيس.. من هو ويليامز مارتن؟

أخرج عينيه من محجرهما ودخل موسوعة جينيس.. من هو ويليامز مارتن؟

أخرج عينيه من محجرهما ودخل موسوعة جينيس.. من هو ويليامز مارتن؟

خلال الساعات الماضية، سجل ويليامز مارتن، رقمًا عالميًا جديدًا بعد أن بلغ بروز عينيه 19 مليمترًا، ليدرج رسميًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كصاحب أبعد بروز للعينين في فئة الرجال.

صاحب أبعد بروز للعينين

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن صاحب أبعد بروز للعينين في فئة الرجال، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفق ما نشرته صحيفة «times of india».

مارتن

- يدعى ويليامز مارتن سانشيز لوبيز.

- يبلغ من العمر 53 عامًا.

- مؤثر على السوشيال ميديا منذ سنوات طويلة «تيك توكر».

- من مونتيفيديو عاصمة أوروجواي.

- بدأ في إرخاء عضلات عينيه حينما كان في عمر الـ9 أعوام.

موسوعة جينيس

بعد ظهور «مارتن» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بارز عينيه، نال إعجاب متابعيه، ووصفوا حالته بأنها نادرة للغاية، فهو يستطيع إدخالها وإخراجها بسهولة كبيرة، وانهالت التعليقات المشجة له ولموهبته الفريدة في إرخاء عضلات عينيه وتسمى النتوء.

مارتن

كانت قد أوضحت موسوعة جينيس، عبر موقعها الإلكتروني، أن «ويليامز» يقدر موهبته التي تمنحه نظرةً فريدةً للحياة، لذا يشجع كل من يمتلك موهبةً مماثلةً على السعي للحصول على تقديرٍ لمواهبه الخاصة، ولا يمانع أن يحطم أحدهم رقمه القياسي يومًا ما، وستظل هذه التجربة رائعةً، وبخاصة بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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