ضبط شخص في الإسكندرية بتهمة بيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.



وعُثر بحوزة الشخص على 45 قطعة سلاح أبيض، وطبنجة صوت، وهاتفين محمولين. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وإنشائه الصفحة للترويج لنشاطه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع.