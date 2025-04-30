3 طرق لإعداد عصائر السموزي بنفس مذاق الجاهز.. تكلفة أقل

كتبت: شروق مراد

السموزي من المشروبات التي تشهد إقبالا كبيرا في الكافيهات، إذ تؤدي إلى الشعور بالانتعاش، بالإضافة إلى المذاق الجيد والنكهات المتنوعة، لذا فإن هناك طرقا سهلة لإعداد السموزي في المنزل بنفس مذاق الجاهز.

سموزي الفراولة المثلج

المقادير:

فراولة مجمدة.

مياه ساقعة.

ثلج.

سكر أبيض أو عسل نحل.

كريم شانتيه بودر.

الطريقة:

في الخلاط توضع الفراولة المجمدة وكمية بسيطة من المياه، مكعبات ثلج، وكمية من الكريم شانتيه البودر والسكر الأبيض، ويتم الخفق جيدا، ويصب العصير في الكاسات المزينة بالفراولة وتقدم، وفق موقع سي بي سفرة.

سموزي الجوافة

المقادير:

جوافة مجمدة.

مياه ساقعة.

سكر أو عسل أبيض.

مكعبات ثلج.

الطريقة:

في الخلاط توضع الجوافة والمياه الساقعة مع مكعبات الثلج، وتوضع كمية من السكر أو العسل حسب الرغبة في التحلية، ويتم الخلط جيدا ثم يصب في الكاسات.

سموزي الشيكولاتة المثلج

المقادير:

شيكولاتة قابلة للدهن أو شيكولاتة أي نوع مفضل.

لبن.

ثلج.

سكر أو عسل أبيض.

الطريقة:

في الخلاط توضع الشيكولاتة وكمية من العسل النحل ومكعبات ثلج والحليب، ويتم الخلط جيدا، ثم يصب العصير في الكاسات، ويقدم باردا.