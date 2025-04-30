ترامب: هذه أفضل 100 يوم لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ هذه أفضل 100 يوم لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ووعد ترامب الأمريكيين بالكثير من فرص العمل وافتتاح الكثير من المصانع، متابعًا: «قضينا على أزمة المهاجرين وتم ترسيخ سيادة القانون، والجميع يريدون بلادا قوية ذات حدود قوية».

وأكد الرئيس الأمريكي: «ولدينا أغلبية جمهورية بالكونجرس ونحتاج بعض الديمقراطيين فقط لتمرير القوانين».

وواصل: «هناك من دعم شعار الصين أولا، وأنا أدعو إلى أن تكون أمريكا أولا، وحققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام، وسنقضي على الدولة العميقة».

وأردف: «الانتخابات الأخيرة غيَّرت وجه دولتنا وكان لها تداعيات كبيرة، وسيطرنا على حدودنا الجنوبية، وأصبحت الآن أكثر أمانا من أي وقت مضى».

وواصل: «كامالا هاريس كانت مسؤولة عن الحدود ولم تجر أي محادثة مع مسؤولي الهجرة، والكثير من الأخبار الجيدة ستسمعونها قريبا عن الشرق الأوسط»، مشددًا على أنّ الولايات المتحدة ستكون مقبرة للمجرمين ولن نسمح بدخولهم مرة أخرى.