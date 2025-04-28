بكين: الرئيسان الصيني والأمريكي لم يجريا أي اتصال هاتفي بينهما

كتب: هانى حسن

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه لم يكن هناك أي اتصال هاتفي بين الرئيسين الصيني والأمريكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وشددت الخارجية الصينية، على رفضها استخدام الولايات المتحدة سياسة الإكراه الاقتصادي لإلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى.

وأضافت الخارجية الصينية بشأن هجوم كشمير، إننا نرحب بكل الإجراءات التي من شأنها تهدئة الوضع.