ترامب: المهاجرون دخلوا البلاد في عهد بايدن بطائرات تحملت الحكومة تكلفة تشغيلها

كتب: شريف سليمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المهاجرين دخلوا البلاد في عهد بايدن بطائرات تحمَّلت الحكومة كُلفة تشغيلها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأوضح ترامب: «خفَّضنا التضخم الكارثي الذي تسبب به بايدن، وأسعار العديد من السلع والخدمات بدأت في الانخفاض مثل البنزين والرهن العقاري».

وأكد: «أسعار الأدوية شهدت أكبر انخفاض في التاريخ»، مشيرًا إلى أن إدارته خلقت في 3 أشهر 350 ألف فرصة عمل.

وأوضح ترامب: «حققنا أرقاما قياسية في سوق العمل، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يقوم بعمل جيد».

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنّ جميع قادة العالم يأتون إلى الإدارة الأمريكية لعقد الصفقات، لافتًا إلى أنه أوقف حملة بايدن ضد الفحم وأنا أرجعت استخدام الفحم، وأنهى خطة بايدن لدعم شراء السيارات الكهربائية.