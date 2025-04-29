نتائج الانتخابات الكندية..تقدم كبير للبيراليين ورغبة في الاصطفاف ضد ترامب

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة إلى تغييرات واسعة في نتائج الانتخابات الكندية، حيث احتشد الناخبون خلف الحزب الليبرالي دعمًا له، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، للفوز في الانتخابات العامة التي جرت يوم الاثنين، وفقًا لما نقلته شبكة «بلومبرج» الأمريكية.

ترقب لنتائج الانتخابات الكندية

في السياق نفسه، توقعت شبكة «CTV News» فشل الحزب الليبرالي في تشكيل حكومة أغلبية تساعده في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت التقديرات إلى أن الحزب الليبرالي يتقدم أو فاز في 167 دائرة انتخابية، يليه حزب المحافظين الذي فاز في 145 دائرة، مع استمرار فرز الأصوات.

يُذكر أن الليبراليين كانوا بحاجة إلى الفوز بـ172 مقعدًا من أصل 343 مقعدًا في مجلس العموم (البرلمان) للحصول على أغلبية تُمكنهم من الحكم دون الحاجة إلى دعم حزب أصغر.

بدروها توقعت «هيئة الإذاعة الكندية» نتائج الانتخابات الكندية مرجحة فوز الليبراليين، لكنها لم توضح بعد ما إذا كانت تتوقع حكومة أقلية أم أغلبية، لكن النتيجة تتوج عودة ملحوظة لليبراليين، الذين كانوا متأخرين بـ20 نقطة في استطلاعات الرأي يناير الماضي، قبل إعلان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته، وشروع ترمب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وضم كندا.

وقال كارني في خطاب الفوز في أوتاوا: «انتهت علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة، تلك العلاقة التي كانت قائمة على تكامل يزداد باستمرار، فانتهى نظام التجارة العالمية المفتوحة الذي رسخته الولايات المتحدة، وهو نظام اعتمدت عليه كندا منذ الحرب العالمية الثانية، نظام، وإن لم يكن مثالياً، إلا أنه ساهم في تحقيق الرخاء لبلدنا على مدى عقود. إنها مآسي، لكنها واقعنا الجديد أيضاً»، موضحاً أن الأشهر المقبلة ستكون مليئة بالتحديات وتتطلب تضحيات.

بدوره، هنأ زعيم حزب المحافظين، بيير بويليفر، كارني، معلقا، إن المحافظين «سيقومون بواجبهم في محاسبة الحكومة».

تهديدات ترمب وجهود كارني

وزادت تهديدات ترامب من الشعور الوطني وعززت الدعم لكارني، الذي سبق له قيادة بنكين مركزيين بدول مجموعة السبع.