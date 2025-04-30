وظائف شاغرة في شركة هندسية بالعاشر من رمضان.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف فرصنا، عن توفر وظائف شاغرة في إحدى الشركات العاملة في المجال الهندسي، والكائنة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تشمل فرص العمل مجالات الإنتاج والتشغيل، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإليكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها:

الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المطلوبة التخصصات التالية:

فني تناية ومساعد فني

مهندسين

عمالة فنية وعادية

عمال مخازن

سائقين

تفاصيل الوظائف

مكان العمل: مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية

عدد العمالة المطلوبة: 9 أفراد

نوع الوظيفة: دوام كامل

الراتب: قابل للتفاوض

الفئة العمرية المطلوبة: من 25 إلى 45 عامًا

الخبرة: لا يشترط وجود خبرة سابقة

الجنس المطلوب: ذكور فقط

المؤهل المطلوب: جميع المؤهلات مقبولة

اللغة والحاسب الآلي: لا يشترط إتقان اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي

مايكروسوفت أوفيس: غير مطلوب

مميزات العمل

يُحتسب الوقت الإضافي

توفير سكن (بدل مادي)

توفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة

تأمين صحي

تأمين اجتماعي

الوظيفة تناسب بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدًا من لديهم إعاقة حركية خفيفة، أو إعاقة بصرية (ضعف بصر).

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف التقديم عليها من خلال الدخول إلى موقع التوظيف فرصنا من هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.