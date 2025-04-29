وظائف علاقات عامة في بنك القاهرة بـ14 محافظة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر موقع التوظيف «لينكد إن» عن وظائف شاغرة في مجال العلاقات العامة للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات أخرى، وذلك لمساعدتهم في العمل في المجال المصرفي وللحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك القاهرة كل تفاصيل الوظائف الخالية في مجال العلاقات العامة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وطريقة التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

وتتمثل مهام ومسؤوليات وظائف بنك القاهرة فيما يلي:

- اكتساب وإدارة علاقة العملاء من خلال الترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية المصرفية، وتوفير أعلى مستوى من تجربة مصرفية شخصية وتعميق العلاقات مع العملاء الجدد والحاليين.

- اكتساب عملاء NTB وتحقيق الهدف الشهري والسنوي المحدد.

- إجراء ملفات تعريف العملاء لفهم الاحتياجات المالية وأسلوب حياة كل عميل وتقديم أفضل مستوى خدمة مصمم خصيصًا والمشورة المالية بطريقة تزيد من الرضا والاحتفاظ.

- البحث بشكل مستمر عن فرص الأعمال المحتملة وإحالات العملاء.

- تحليل محفظتك الخاصة لفهم تكوين المحفظة بشكل أفضل، وتحديد المجالات الضعيفة مقابل الهدف وتخطيط أنشطة المبيعات وفقًا لذلك.

- توفير وصيانة التقارير اليومية المستمرة عن المبيعات والأنشطة وأي تقرير آخر.

- تحليل مؤشرات المحفظة والتوصل إلى الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

- تحليل ملف تعريف العميل ونسبة الاختراق لتحديد فرص البيع المتبادل.

- المسؤول عن تعزيز تكوين المحفظة من خلال الأنشطة والحملات وخطط العمل.

- التأكد من التعامل مع جميع طلبات وشكاوى العملاء، والتأكد من التزام جميع أصحاب المصلحة من خلال متابعة جميع الطلبات وتنفيذ التصعيدات اللازمة في حالة وجود أي تأخير.

- العمل كجهة اتصال رئيسية بين العميل والبنك للإجابة على كافة استفسارات العملاء.

شروط وظائف بنك القاهرة 2025

وتتمثل ضوابط شروط وظائف بنك القاهرة 2025 فيما يلي:

أماكن العمل تكون في القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، وأسيوط، والغردقة، وقنا، ونجع حمادي، والمنصورة، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومدينة السادات، وبنها.

أن يكون المتقدم ل وظائف بنك القاهرة حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة.

أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات من الخبرة.

أن يكون لديه سجل حافل في إدارة العلاقات والمبيعات.

أن يكون لديه مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

أن يكون لديه مهارات ممتازة في التواصل والتفاوض والبيع ومهارات العرض الجيدة.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.