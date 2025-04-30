وظائف شاغرة في شركة غذائية كبرى.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف فرصنا عن حاجة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال للصناعات الغذائية والمشروبات، لتعيين عدد من سائقي سيارات جامبو (رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية) للعمل في عدة مناطق داخل محافظة القاهرة، ضمن توسعها المستمر في خدمات التوصيل والنقل.

تفاصيل الوظيفة

يقوم الملتحق بهذه الوظائف الشاغرة بقيادة سيارة جامبو، من مقار العمل في مناطق: 15 مايو، والتجمع الخامس، المعادي، المعصرة.

متطلبات التقديم

يجب فيمن يتقدم على هذه الوظائف أن تتوفر في الشروط التالية:

يشترط توفر رخصة قيادة درجة ثانية على الأقل (ويُقبل أيضًا الدرجة الأولى).

لا يشترط وجود خبرة سابقة.

لا يشترط شهادة، لكن يجب إجادة القراءة والكتابة.

السن المطلوب: من 24 إلى 38 عامًا.

اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي: غير مطلوبة.

الجنس المطلوب: ذكور فقط.

نوع الوظيفة: دوام كامل

مميزات العمل

يحصل المقبول بهذه الوظائف على رواتب قابلة للتفاوض حسب المقابلة والخبرة، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى والتي تتمثل في التالي:

مرتب شهري مميز

حوافز شهرية مجزية

عمولات على الأداء

تأمين اجتماعي

تأمين طبي خاص

مكافآت موسمية

أرباح سنوية

توفير وسيلة مواصلات على حساب الشركة

كيفية التقديم على الوظائف

الوظيفة تناسب من يرغبون في الاستقرار المهني مع مزايا وظيفية متكاملة، ويمكن للراغبين التقديم عليها من خلال هذا الرابط.