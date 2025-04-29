موعد غلق باب التقديم في وظائف الأزهر.. ملاحظات مهمة يجب مراعاتها أثناء التسجيل
موعد غلق باب التقديم في وظائف الأزهر.. ملاحظات مهمة يجب مراعاتها أثناء التسجيل
كتبت - صفية النجار
تعد الوظائف الحكومية من أكثر الوظائف التي يبحث عنها المواطنون، لما تتميز ب من حقوق ومميزات منصوص عليها بالقانون ولا تخضع لأهواء صاحب العمل، وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ فترة عن وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر الشريف على مستوى المحافظات.
موعد غلق باب التقديم في وظائف الأزهر
وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن آخر موعد للتقديم على وظائف معلم رياض بالأزهر الشريف يكون غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وبذلك يتبقى ساعات قليلة على غلق باب التقديم على هذه الوظائف لمن يرغب في التقديم عليها، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التقديم عليها لمدة 35 يوما منذ تاريخ 27 مارس 2025.
المناطق الأزهرية التي بها عجز في وظائف معلم رياض أطفال
وتأتي المناطق الأزهرية التي بها عجز في وظائف معلم رياض أطفال كالتالي:
«الجيزة، الإسكندرية، السويس، القليوبية، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر أسوان».
المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال
وتأتي المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر، كالتالي:
- الصورة الشخصية.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- دبلوم تربوي رياض أطفال.
- إيصال الإيداع البنكي.
كيفية التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر
يمكن التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وملء البيانات المطلوبة وفقا للمحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وكذلك الإدارات التعليمية المذكورة، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.
ملاحظات يجب مراعاتها أثناء التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية.
- عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال «عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
- في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية والاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المؤية وسنة التخرج، وفي حال القبول المبدئى يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.
- يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.