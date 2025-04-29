موعد غلق باب التقديم في وظائف الأزهر.. ملاحظات مهمة يجب مراعاتها أثناء التسجيل

كتبت - صفية النجار

تعد الوظائف الحكومية من أكثر الوظائف التي يبحث عنها المواطنون، لما تتميز ب من حقوق ومميزات منصوص عليها بالقانون ولا تخضع لأهواء صاحب العمل، وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ فترة عن وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر الشريف على مستوى المحافظات.

موعد غلق باب التقديم في وظائف الأزهر

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن آخر موعد للتقديم على وظائف معلم رياض بالأزهر الشريف يكون غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وبذلك يتبقى ساعات قليلة على غلق باب التقديم على هذه الوظائف لمن يرغب في التقديم عليها، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التقديم عليها لمدة 35 يوما منذ تاريخ 27 مارس 2025.

المناطق الأزهرية التي بها عجز في وظائف معلم رياض أطفال

وتأتي المناطق الأزهرية التي بها عجز في وظائف معلم رياض أطفال كالتالي:

«الجيزة، الإسكندرية، السويس، القليوبية، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر أسوان».

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال

وتأتي المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر، كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- دبلوم تربوي رياض أطفال.

- إيصال الإيداع البنكي.

كيفية التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر

يمكن التقديم على وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وملء البيانات المطلوبة وفقا للمحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وكذلك الإدارات التعليمية المذكورة، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.