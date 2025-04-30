وظائف شاغرة في شركة غذائية كبرى.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أعلن موقع التوظيف «فرصنا» عن حاجة إحدى الشركات الرائدة في مجال التصنيع الغذائي والعطري، لتعيين 35 عامل إنتاج، للعمل في مقرها بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك ضمن خطة التوسعات وزيادة الإنتاج داخل خطوط التشغيل.

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: عامل إنتاج.

مكان العمل: السادس من أكتوبر – الجيزة.

عدد العمالة المطلوبة: 35 عاملًا.

الجنس المطلوب: ذكور فقط.

الوظيفة بدوام كامل.

الراتب: قابل للتفاوض حسب الخبرة والكفاءة.

الشروط المطلوبة للتقديم

الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 15 سنة في مجال الإنتاج أو المصانع.

السن المطلوب: بين 25 إلى 36 سنة.

المؤهل الدراسي: دبلوم فني «نظام 3 سنوات – تجاري أو فندقي».

اللغة الإنجليزية: بمستوى أساسي.

مهارات الحاسب الآلي: معرفة بأساسيات مايكروسوفت أوفيس.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظائف الشاغرة على مجموعة من المميزات، والتي تتمثل في التالي:

توفير وجبة غذائية يومية «بدل تغذية».

يُحتسب الوقت الإضافي للعمل الإضافي.

توفير مواصلات مجانية على حساب الشركة.

تأمين صحي وتأمين اجتماعي شامل.

بيئة عمل مستقرة مع فرص للتطوير والنمو المهني.

كيفية التقديم

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مستقرة في قطاع الإنتاج الصناعي، ولديك الخبرة المناسبة والرغبة في الانضمام إلى فريق عمل احترافي، يمكنك التقديم على هذه الوظائف من خلال الدخول إلى هذا الرابط ثم إدخال البيانات المطلوبة.