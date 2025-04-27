وظائف شاغرة فى بنوك مصرية وأجنبية.. اعرف التفاصيل

وظائف شاغرة فى بنوك مصرية وأجنبية..اعرف التفاصيل

كشف عدد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة داخل مصر، عن عدد من الوظائف الخالية للشباب من حديثي التخرج وذوي الخبرة، حيث تختلف الشروط الخاصة بالوظائف المعلنة من بنك لآخر، والتقديم مستمر عبر الرابط الإلكتروني لكل بنك عبر صفحة الوظائف لينكد إن، وحتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.

وظائف بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع لينكد إن، توافر عدد من الوظائف الشاغرة في بعض فروعه في القاهرة الكبرى والمحافظات، وهي مجال منسق مكاتب التحصيل الخارجية، وتتمثل مسؤولياتها ومتطلبات الوظائف فيما يلي.

- إدارة ومتابعة الديون المتأخرة، وتقليل خسائر الائتمان.

- الإشراف على وكالات التحصيل الخارجية، وفق معايير البنك وتوقعات الأداء.

- مراقبة الامتثال لاتفاقيات الديون وفق جدولتها، وتتبع مواعيد الدفع.

- تحديد الحسابات المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

- مراجعة ومعالجة طلبات جدولة الديون وتسويتها، مع ضمان تحليلها وتوثيقها بدقة.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو المحاسبة أو المالية، أو القانون

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

وظائف بنك كريدي أجريكول

وأعلن بنك كريدي أجريكول عبر موقع التوظيف «لينكد إن»، وظائف للشباب من الخريجين في مجال خدمة العملاء في عدد من المحافظات المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف خدمة العملاء

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على شهادة جامعية.

- أن يكون لديه مهارات الكمبيوتر، وتشغيل تطبيقات MS المختلفة.

- أن يمتلك المهارات الشخصية في التواصل الكتابي والشفهي.

طريقة التقديم لوظائف خدمة العملاء

يٌمكن للراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء في بنك كريدي أجريكول، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، وأوضح بنك كريدي أجريكول، وظائف خدمة العملاء في عدد من المحافظات المختلفة، كالتالي:

- محافظة القاهرة.

- محافظة الجيزة.

- محافظة الإسكندرية.

- مدينة المنصورة.

- مدينة الزقازيق.

- مدينة السادات.

وظائف بنك المشرق

وأعلن بنك المشرق عبر موقع التوظيف لينكد إن، توافر وظائف شاغرة في فروعه المختلفة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، وفق عدد من الشروط، كما يلي.

- المتقدم لديه خبرة في إدارة المواقع، وتحسين الموارد، وإدارة الجلسة.

- خبرة في البيانات السحابة العامة والخاصة.

- خبرة في الأمن السيبراني.

- مهارات في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومراقبة الأداء وإدارة الموارد وحل المشكلات.

وظائف بنك قناة السويس

وكشف بنك قناة السويس عبر صفحته الرسمية على لينكد إن، عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروعه في مجال هندسة البيانات، وحوكمة وهندسة البيانات، للشباب الراغبين من خريجي تجارة أو إدارة أعمال أو حاسبات، وما يعادلهم من شهادات، كما يلي.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك قناة السويس

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك قناة السويس حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسوب، أونظم المعلومات، أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 12 عامًا في هندسة البيانات.

- خبرة في تقنيات البيانات الضخمة والأنظمة الموزعة.

- خبرة عملية البيانات السحابية الأصلية.

- كفاءة في معالجة البيانات الفورية وتقنيات البث.

- خبرة في مبادرات التحول الرقمي القائمة على البيانات.